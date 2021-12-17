أخبار التعليم| "عبدالغفار" يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.. المحامية في التنمر بطالب"غسيل الكوبايات"تكشف تطورات القضية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

المتيني لـ "صدى البلد":مستشفيات جامعة عين شمس دورها ملموس في مواجهة كورونا

قدمت المستشفيات الجامعية دوراً مهماً خلال الفترة الماضية لمحاربة فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد كبير من المستشفيات، كمستشفيات للعزل على مستوى الجمهورية، وفى ظل تزايد الأعداد وارتفاع الإصابات تواصل مستشفيات جامعة عين شمس دورها فى مواجهة التطورات لجائحة فيروس كورونا.

قرار جمهوري بتعيين محمد حسين نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين الدكتور محمد حسين محمود، الأستاذ بكلية الهندسة نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب لمدة أربع سنوات.

المتيني يوضح لـ "صدى البلد" دور المستشفيات الجامعية في التصدي لكورونا

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة وضعت خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية، حيث تضمنت الخطة تطعيم جميع منتسبي الجامعة وزيادة حملات التوعية داخل الجامعة لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وذلك بالتنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الإدارة العامة للشئون الطبية وفريق مكافحة العدوى بمستشفى عين شمس التخصصي وأخصائي الرعاية المركزة والصدر المرسلين من أقسام كلية الطب للمشاركة في التوعية.

المتيني: البرامج البينية من أهم التوجهات في الجامعات العالمية لاستيعاب احتياجات سوق العمل

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن البرامج البينية تعد من أهم التوجهات في الجامعات العالمية والعربية لأهميتها التي تكمن في حل مشكلات واقعية من خلال تكامل أكثر من تخصص علمي، موضحًا ان هذه البرامج تناسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحالي، وتعمل على إزالة الحواجز المتواجدة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي لها.

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

مش ملاحقة ع السُلام .. المحامية في التنمر بطالب"غسيل الكوبايات"تكشف تطورات بالقضية

أكدت المحامية هبة مصطفي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن الطالب عز الدين طالب دمج، ويدرس في مدرسة بشبرا، مصاب بإعاقة ذهنية 70%، وأهله اكتشفوا هذا عن طريق الصدفة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عندما أصابته بنقص في الأكسجين، وعانى من مشاكل في المخ، وعمل فحوصات بينت إعاقته بتلك النسبة.

تمثيل مصري من جامعة حلوان في عضوية اللجنة الدولية لأخلاقيات السياحة التابعة للأمم المتحدة

تم اختيار الدكتورة ميادة بلال الأستاذ بكلية السياحة والفنادق ومدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى بوزارة التعليم العالى لعضوية اللجنة الدولية لأخلاقيات السياحة التابعة للأمم المتحدة للدوره الأربعه والعشرين ٢٠٢١ اعتبارا من ديسمبر ٢٠٢١ وحتى ٢٠٢٥.

افتتاح كوبري المشاه بجامعة عين شمس

افتتح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس كوبرى المشاة الذي يربط بين ضفتى الحرم الجامعي ، يرافقه الدكتور هاني ضاحي رئيس مجلس اداره شركة وادي النيل للمقاولات ووزير الاتصالات الأسبق ، المهندس رأفت هندواى نائب وزير الاتصالات ، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ،الاستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، الأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، اللواء محمد عقل رئيس حى الوايلى ،وعدد من رؤساء الجامعات السابقين وكوكبة من عمداء و اعضاء هيئه التدريس .

افتتاح مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس

افتتح مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمسفي في اطار التطوير المستمر الذى تشهده جامعه عين شمس افتتح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعه بعد تجديده وتطويره بالكامل ، بحضور الدكتور هاني ضاحي رئيس مجلس اداره شركه وادي النيل للمقاولات ووزير الاتصالات الأسبق ، المهندس رأفت هندواى نائب وزير الاتصالات ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ،الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، اللواء محمد عقل رئيس حى الوايلى ،وعدد من رؤساء الجامعات السابقين وكوكبة من عمداء و اعضاء هيئه التدريس .