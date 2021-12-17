دراسة:النظام الغذائي النباتي يقلل من خطر الإصابة بالضعف الإدراكي لدى كبار السن

بينما تحدث زيادة مطردة في استهلاك النظام الغذائي النباتي في البلاد، يتزايد الوعي ، ويتبنى الناس تدريجيًا عادات الأكل النباتية للحفاظ على مخاوفهم الصحية والبيئية تحت السيطرة.

و أشار الخبراء بانتظام إلى الفوائد الصحية للنظام الغذائي النباتي. أكدت دراسة حديثة ، مرة أخرى ، نفس الشيء لأنها أوضحت الفوائد الصحية لمثل هذا النظام الغذائي على الوظائف الإدراكية لكبار السن.

وجدت الدراسة التي أجرتها جامعة برشلونة (UB) و CIBER حول الشيخوخة الصحية (CIBERFES) ، أن النظام الغذائي النباتي يقلل من مخاطر الضعف الإدراكي والخرف لدى كبار السن، إن تناول كميات أكبر من الفواكه والخضروات والأطعمة النباتية يوفر مادة البوليفينول والمركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى التي يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر التدهور المعرفي بسبب الشيخوخة". وبالتالي ، أبرز التقرير أن التغييرات الصحية في نمط الحياة والنظام الغذائي يمكن أن تمنع التدهور المعرفي و "تطوره في الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى"

حللت الدراسة العلاقة بين استقلاب المكونات الغذائية ، والجراثيم المعوية ، والتمثيل الغذائي الداخلي ، والضعف الإدراكي.

أشارت ميريا أوربي-ساردا ، من قسم التغذية وعلوم الغذاء وفن الطهو و CIBERFES ، إلى أن "ما حللناه في المجموعات قيد الدراسة هو الدور المعدل للنظام الغذائي في خطر المعاناة من ضعف الإدراك."

وفقًا للنتائج ، هناك ارتباط وقائي بين المستقلبات المشتقة من الكاكاو والقهوة والفطر والنبيذ الأحمر ، والتمثيل الغذائي الميكروبي للأطعمة الغنية بالبوليفينول ( التفاح ، والكاكاو ، والشاي الأخضر ، والتوت ، والبرتقال ، والرمان) والضعف الإدراكي لدى كبار السن.