عاجل
الصحة: تسجيل 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 31 حالة وفاة أخبار التعليم| "عبدالغفار" يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.. المحامية في التنمر بطالب"غسيل الكوبايات"تكشف تطورات القضية شباب البحيرة يتحدون البطالة باستخدام مخلفات المواشي في صناعة ديكورات المنازل.. فيديو فيفي عبده : أرفض التبرع بأعضائي بعد الوفاة.. ولا أذهب للدجالين.. فيديو أخبار السوشيال| إبراهيم سعيد يتعرض لهجوم من جمهور الزمالك.. ورسالة خاصة من موسيماني للسولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نصب على المواطنين .. ضبط كيان تعليمى وهمى بالدقهلية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالدقهلية للنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة أجا ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية ، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية فى مجال (التمريض - السياحة والفنادق - الحاسب الآلى - اللغات) وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالداخل والخارج ، وتمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية. 


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المقر المشار إليه تم ضبط (كمية من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – 2دفتر إستلام نقدية – 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه غير المشروع").. بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

ترشيحاتنا

رويترز: أطراف الاتفاق النووي مع إيران تجتمع الجمعة لتأجيل المحادثات

مستند .. عقد أوباما يفجر أزمة كبرى بين لاعبي الزمالك

أخبار الفن| اتهام عمر كمال بسرقة لحن.. حريق مكتب ماجدة الصباحي

نيفين جامع : معرض "إكسبو" يثبت أن لدينا حضارة عظيمة.. فيديو

أجنحة استون مارتن تعزز من تواجدها بمعرض جدة الدولي .. صور

وزير الخزانة البريطانى يقطع زيارته لـ أمريكا بسبب «أوميكرون»

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

يا ريت يكون عندنا.. تصريح مفاجئ من الصحة عن "أوميكرون"| فيديو

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

إصابة 40 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بالطريق البرى أسوان/ أبو سمبل

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح يشعل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي

امرأة صفق لها الشيطان.. استدرجت طليقها وذبحته بعد ارتباطه وأخرجت لسانها لخطيبته

مروة ناجي تتألق بحفل كايرو فيستيفال في التجمع الخامس

موسم الرياض| محمد حماقي وماجد المهندس يشعلان أولى حفلات ميدل بيست

فيديو

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

بعد إقرارها رسميا.. تعرف على موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "فيديو"

ستؤثر على الاتصالات .. فاروق الباز يحذر من عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ