نصب على المواطنين .. ضبط كيان تعليمى وهمى بالدقهلية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالدقهلية للنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة أجا ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية ، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية فى مجال (التمريض - السياحة والفنادق - الحاسب الآلى - اللغات) وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالداخل والخارج ، وتمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المقر المشار إليه تم ضبط (كمية من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – 2دفتر إستلام نقدية – 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه غير المشروع").. بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .