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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمعية الصناع المصريين : ارتفاع أسعار الخامات الصناعية أدى لعزوف المستهلك عن شراء منتجاتها..فيديو

نقاش حول الصناعات
نقاش حول الصناعات

قال وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، إن الخامات ارتفع سعرها لأكثر من 50% ، مؤكدا أن المستهلك المصري عزف عن المنتجات الصناعية نتيجة ارتفاع الاسعار.

وأضاف وليد هلال، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الدولة لا بد ان تسهل للمستثمر الشراء عن طريق بتسهيلات بنكية.

وتابع وليد هلال، أنه من الممكن أيضا لمواجهة إرتفاع الأسعار، أن يتم تقليل الإنتاج حتى تمر أزمة الأسعار العالمية.

 للدولة المصرية

وأشار  رئيس جمعية الصناع المصريين إلى أنه لا بد من وجود رؤية للدولة المصرية بأن نصل إلى 100 مليار جنيه من الصناعات، مؤكدا أنه  سوف تتحقق بفضل رؤية الرئيس السيسي.

 

 

صدى البلد خالد ميري الرئيس السيسي ارتفاع الأسعار الاسعار العالمية

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