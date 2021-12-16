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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بينهم شاعرة مصرية.. الإيسيسكو تعلن أسماء الفائزات بجائزة الشعر النسائي

صدى البلد

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( إيسيسكو )، عن أسماء الفائزات بجائزة الإيسيسكو للشعر النسائي: "قصيدة عام المرأة 2021"، التي أطلقتها المنظمة ضمن برنامج الاحتفاء بعام المرأة، الذي حظي بشرف الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية.

وقد فازت بالجائزة الأولى قصيدة "هي سيدات الأرض"، للشاعرة هاجر عمر، من جمهورية مصر العربية؛ وفازت بالجائزة الثانية قصيدة "مرآة لفينوس"، للشاعرة شريهان الطيب كلباش دليل، من جمهورية السودان؛ وفازت بالجائزة الثالثة قصيدة "إلى اخضراري"، للشاعرة ليلى ناجي علي العماري، من الجمهورية اليمنية.

وشاركت في هذه المسابقة، التي أشرف على تنظيمها مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، 333 قصيدة لشاعرات تنتمين لأكثر من 20 دولة، وتم تشكيل لجنة تحكيم دولية لدراسة القصائد المشاركة وفقا لمعايير الجودة الفنية والجدة والإبداع، وترشيح أكثرها استجابة للشروط والمعايير التي حددتها منظمة الإيسيسكو للحصول على الجائزة، كما تقرر نشر أفضل 70 قصيدة مشاركة بالمسابقة في ديوان شعري بعنوان: "حين أَسرجن الدياجيرَ شعرا".

جدير بالذكر أن الجائزة تهدف إلى المساهمة في النهوض بالشعر النسائي العربي الفصيح، وإحياء دوره الإيجابي في تعزيز التفاعل الثقافي والتواصل الإنساني، ورفد المكتبة العربية والساحة الشعرية بنوعية مميزة من القصائد النسائية، التي تتناول قضايا المرأة وهمومها وآمالها وتطلعاتها، وتعزيز حضور النساء الشاعرات المبدعات والترويج لهن في الأوساط الأدبية، وإتاحة الفرصة أمامهن للتنافس والتعريف بمنجزاتهن وأدوارهن في النهوض بالمجتمع من خلال الأدب.

إيسيسكو منظمة العالم الإسلامي عام المرأة الملك محمد السادس الشعر العربي

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