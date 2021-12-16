صلاح يتألق.. ليفربول يتقدم على نيوكاسل بهدفين في الشوط الأول

أنهي فريق ليفربول الشوط الاول متقدما على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

جونجو شيلفي سجل هدف التقدم لنيوكاسل سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

ونجح ليفربول في معادلة النتيجة بعدما ارسل ماني تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها جوتا برأسية قوية وتصدى لها الحارس دوبرافكا ولكن تابعها جوتا بتسديدة مباشرة في المرمى.

وجاء الهدف الثاني بعدما سدد ماني كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس مارتين دوبرافكا ولكن تابعها محمد صلاح بتسديدة قوية سكنت الشباك.

محمد صلاح استقبل تمريرة رائعة من تشامبيرلين خلف المدافعين وتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن خارج الملعب.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز على نيوكاسل في مباراة اليوم، وتضييق الخناق على مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

وخاض فريق ليفربول 16 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 11 لقاء، وتعادل في 4 مواجهات وخسر في مناسبة وحيدة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق نيوكاسل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول في لقاء الليلة، تمنحه دفعة قوية، للقتال خلال الفترة المقبلة، للهروب من منطقة الهبوط.

