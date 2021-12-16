الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة والإسكندرية.. وانخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظة القاهرة تشهد سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بسبب المنخض الجوي المتمركز على البحر المتوسط حاليا.



وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار أمس وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، كما تشهد السواحل الشمالية ومحافظات شمال الدلتا سقوط أمطار أيضا.



وتابعت، أنه سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس على جميع أنحاء الجمهورية، وستبدأ الأحد القادم، مع وجود نشاط رياح مثيرة للأتربة وهو ما يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية على الطرق، موضحة أن غزارة الأمطار تزيد الأحد المقبل.