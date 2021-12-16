ليفربول يضيق الخناق على السيتي بثلاثية في شباك نيوكاسل

حقق فريق ليفربول فوزا هاما على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

جونجو شيلفي سجل هدف التقدم لنيوكاسل سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

ونجح ليفربول في معادلة النتيجة بعدما أرسل ماني تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها جوتا برأسية قوية وتصدى لها الحارس دوبرافكا ولكن تابعها جوتا بتسديدة مباشرة في المرمى.

وجاء الهدف الثاني بعدما سدد ماني كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس مارتين دوبرافكا ولكن تابعها محمد صلاح بتسديدة قوية سكنت الشباك.

محمد صلاح استقبل تمريرة رائعة من تشامبيرلين خلف المدافعين وتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن خارج الملعب.

وجاء الهدف الثالث عبر ترينت أرنولد الذي أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

ليفربول أرتفع رصيده إلى 40 نقطة خلف السيتي المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 10 قبل الاخير.