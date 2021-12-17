بعد تقديم المعلمة للمحاكمة الجنائية.. والد طالب شبرا: سعيد بقرار النائب العام حامي الشعب

علق شريف محمدي، والد الطفل عز الدين، على تقديم النيابة العامة المعلمة التي تنمرت على نجلة للمحاكمة الجنائية بتهمة التنمر على نجله، قائلا: "سعيد بقرار النائب العام حامي الشعب".



وأضاف "شريف محمدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "ابني يتلقى العلاج اللازم حاليا"، موضحا: "السبب في كل هذا أن الطالب طلب من المعلمة أن يجلس في الديسك الأول لأنه لا يرى بشكل جيد، لكنها رفضت المعلمة قائلة: إنت مجنون، وكمان أعمى".



وأشار: "رد المعلمة كان غاشم وكان بمثابة كان سهم رشق في قلب ابني أمام أصحابه"، مردفا: "كنت أعتقد أن مديرة المدرسة ستحمي ابني لكنها ضربت الطفل.. وقالت المعلمة للمديرة أمام ابني إحنا ناقصين نعلم عُبط"، مؤكدا: "ابني كان في حالة قهر".

