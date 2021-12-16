وزير الخزانة البريطانى يقطع زيارته لـ أمريكا بسبب «أوميكرون»

قال مسؤول في الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إن وزير الخزانة ريشي سوناك، سيعود إلى بريطانيا بعد فترة قصيرة قضاها بأمريكا بسبب تزايد حالات متحور أوميكرون في بريطانيا.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، خطط سوناك للعودة من أمريكا، السبت القادم، ومع ذلك سيعود اليوم.

وقال المسؤول البريطاني، رفض الكشف عن أسمة، إن سوناك كان من المقرر أن يناقش إجراءات دعم جديدة محتملة للشركات التي تضررت بشدة من انتشار متحور أوميكرون.

وواجه الوزير اتهامات بأنه لم يكن متواجدًا في الأيام الأخيرة، حيث ارتفعت الإصابات بـ فيروس كورونا إلى مستويات قياسية جديدة.

كما حث حزب العمال البريطاني، سوناك، الذي كان في كاليفورنيا، على مغادرة هوليوود والعودة إلى بريطانيا.