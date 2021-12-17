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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجيا| زى النهاردة.. الزمالك يهزم الاسماعيلي والأهلي يخسر أمام القناة بالدوري

صدى البلد

تغلب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر عام 1991 علي الاسماعيلي بهدفين نظيفين علي ستاد القاهره في الاسبوع الحادي عشر للدوري.

النيجيري ايمانويل امونيكي سجل هدفا في الدقيقه 12 من الشوط الاول وجمال عبد الحميد سجل الهدف الثاني في الدقيقه 41 من الشوط الثاني.

بينما ياسر عزت أهدر ضربة جزاء للدراويش حاملي اللقب في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع وأنقذها الحارس حسين السيد ليرتفع رصيد الفائز الي 17 نقطه منفردا بالصداره.

وفى يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر عام 1991 حقق فريق لقناه فوزا علي النادى الاهلي بهدف نظيف.

أقيمت مباراة الأهلي والقناة علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس بالاسماعيليه في مباراه لم تذع تليفزيونيا ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر للدوري العام.

أحرز هدف المباراه الوحيد محمود رجب في الدقيقه الاولي من الشوط الثاني الذي شهد ضربة جزاء مهدره للاحمر نفذها محمد رمضان في الدقيقه 40 و أنقذها الحارس بلبل الهادي.

وبتلك الخسارة يتجمد رصيد الفريق الأحمر عند تسع نقاط و ليرحل بعدها الجهاز الفني للفريق بقيادة الانجليزي مايكل إيڤرت و عزت ابو الروس .

كما تم سحب الثقة من مجلس الاداره برئاسة محمد عبده صالح الوحش و استدعاء الرئيس السابق للنادي الراحل صالح سليم من لندن عاصمة الضباب حيث يقيم.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم الاحد الموافق 16 ديسمبر عام 1984 على نظيره فريق المنيا بدون أهداف علي ستاد القاهره في ختام الاسبوع العاشر للدوري.

الفارس الابيض واصل هوايته في افساد فرحة جماهيره وذلك بعد تتويجه بطلا لافريقيا منذ أسبوع.

ونجح ممثل الصعيد فى خطف نقطه غاليه من حامل اللقب كعادته خاصة فى القاهرة.

فريق القلعة البيضاء بقيادة المدرب محمود أبو رجيله رفع رصيده الي ثمان نقاط من ست مباريات.

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