أسامة صالح يطالب بالتركيز على جذب الاستثمارات الأوروبية .. فيديو

قال الدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية حول العالم.



وأوضح صالح خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر » على قناة صدى البلد أن مصر لديها فرص جيدة في جذب استثمارات من دول قريبة، مثل اليونان وإيطاليا، مقترحا التركيز على جذب الاستثمارات من أوروبا لتحل القاهرة محل الصين.



ومن جانبه أكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الصناعة بمثابة قاطرة الاقتصاد الأساسية.

توفير حلول



وشدد الجارحي على أهمية توفير حلول فورية لكافة أزمات الصناعة، معربا عن أمنيته بانتهاج مؤسسات .