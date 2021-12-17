البنك الدولي: تلقيح 70% من سكان العالم قد لا يتحقق منتصف 2022

قالت مسؤولة في البنك الدولي، أمس الخميس، إن هدف تلقيح 70٪ من سكان العالم ضد فيروس كورونا بحلول منتصف العام المقبل، قد لا يتحقق.

وبحسب وكالة فرانس برس، قالت مامتا مورثي نائبة رئيس التنمية البشرية في البنك الدولي: “في هذه المرحلة، ليس واضحاً ما إذا كان هذا الهدف سيتحقق أم لا”.

وأضافت: “بالطبع، شراء اللقاحات ونشرها قد يتسارع بحلول منتصف العام المقبل”.

في الوقت الراهن، لُقّح أقل من نصف سكان العالم بقليل 44.95٪ بحسب البيانات التي جمعتها ونشرتها المنظمات الدولية.

لكن التفاوتات كبيرة، إذ لقح 67.45٪ في الدول الغنية في مقابل 4.36٪ فقط في الدول الفقيرة.

وتعتبر عتبة 70٪ أساسية للسيطرة على الوباء. وأعربت منظمة الصحة العالمية أخيراً عن أسفها لأن هذه العتبة لن يتم الوصول إليها قبل عام 2024 في أفريقيا، بالمعدل الحالي لمستوى التلقيح.

وخصص البنك الدولي 20 مليار دولار لمساعدة البلدان النامية على شراء اللقاحات وتعزيز أنظمتها الصحية بعد حزمة أولية بلغت 10 مليارات دولار قدمت في بداية الوباء.

وذكرت مورثي التي مضت تقول: “ثمة حوالي 100 مليون جرعة من اللقاحات سلمت بفضل تمويل من البنك الدولي ونحو 300 مليون جرعة إضافية من اللقاحات ستسلّم بموجب عقود يتم العمل عليها”.

وأشارت إلى إحجام في الدول النامية عن تلقي اللقاحات قائلة: “هناك تردد في الحصول على اللقاح يجب ألا نقلل من شأن هذا الأمر”.