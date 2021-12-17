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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: أطراف الاتفاق النووي مع إيران تجتمع الجمعة لتأجيل المحادثات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة ”رويترز“، الخميس، بأن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي ستجتمع، الجمعة؛ لتأجيل المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة دبلوماسيين، لم تكشف عن هويتهم، أن ”الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستجتمع الجمعة؛ لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق“.

وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والرامية لإعادة كلا الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

وقال أحد الدبلوماسيين إنه من المقرر استئناف العمل في 27 ديسمبر، بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد.

وأبرمت إيران وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا اتفاقا في 2015 بشأن برنامجها النووي، أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وذلك مقابل الحد من نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ العام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجيا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.

واستؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة من الأوروبيين خصوصا، في نهاية نوفمبر الماضي في فيينا، في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي، ولكن دون إحراز تقدم ملموس.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة ”تُحضّر بشكل نشط“ مع حلفائها ”بدائل“ للاتفاق النووي الإيراني في حال فشلت مفاوضات فيينا الرامية إلى إنقاذه.

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