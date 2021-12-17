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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حلمي النمنم: الجامعات المصرية مقصرة في حق نجيب محفوظ| فيديو

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الأجيال الجديدة غير مقبلة على نجيب محفوظ بسبب وزارة التعليم والجامعات المصرية مقصرة في حقه، متابعا: نحن بحاجة الي جهد حقيقي .. واحنا مش كل يوم بنطلع نجيب محفوظ وهو كاتب مش قليل.

وأضاف «حلمي النمنم» خلال احياء ذكرى مرور مئة وعشرة أعوام على ميلاد سيد الكتابة العربية نجيب محفوظ، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك 2.5 مليون طالب جامعي ينبغي يدرسون قصة نجيب محفوظ.

وأِشار «حلمي النمنم» إلى أن أعمال نجيب محفوظ أصبحت تاريخ، ولكن لابد الجامعات المصرية تهتم بأعمال نجيب محفوظ وعمل جائزة باسمه، متسائلا : هل يعقل أن تخصص الجامعة الأمريكية جائزة باسم نجيب محفوظ ولا تقوم جامعة القاهرة بذلك.

نجيب محفوظ كان مقاتلا عظيما ودخل معارك مع عباس العقاد

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن هناك جوانب معينة في أدب نجيب محفوظ لم تكتشف حتى اليوم حيث لم يثبت نجيب محفوظ على قالب واحد في كتاباته، قائلا: "نجيب محفوظ واحد من كتاب القصة القصيرة المهمين إن لم يكن اهمهم على الاطلاق".

وأضاف حلمي النمنم، أن قصص نجيب محفوظ القصيرة رصدت واقع حياة المصريين وكان متابع زكي للمجتمع المصري، ويركز على التفاصيل في أعماله الفنية.

وتابع  حلمي النمنم: "نجيب محفوظ كان حريصا على الجلوس والاستماع لجميع أطياف المجتمع المصري، وكان مقاتلا عظيما دفاعا عن القصة ودخل معارك مع عباس العقاد.

ولفت حلمي النمنم، إلى أن  مجلة الرسالة شهدت سجالا من الانتقاد المتبادل بين نجيب ومحفوظ وعباس العقاد بسبب رأي العقاد في الرواية.

حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق نجيب محفوظ الجامعات المصرية إبراهيم عيسى

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حلمي النمنم: الجامعات المصرية مقصرة في حق نجيب محفوظ| فيديو

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