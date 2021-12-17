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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروس تتعرض لصدمة كبيرة في شهر العسل

صدى البلد

أصيبت عروس بصدمة كبيرة عقب سفرها لقضاء شهر العسل بعد إنتهاء مراسم الزفاف، و طلبت من مستخدمي موقع " ريديت البريطاني" مساعدتها في اتخاذ قرار صائب بهذا الشأن . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة بالغة من العمر 31 عاما، تعرضت لموقف محرج للغاية اثناء قضاءها شهر العسل مع زوجها ، و روت أن الاوضاع كانت تسير بشكل هادئ و لطيف للغاية إلا أن والد زوجها فاجئهم في شهر العسل . 

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أوضحت الشابة انها استيقظت ذات يوم و سمعت جرس الباب، و عندما فتحته فوجئت أن والد زوجها يخبرهم أنه يرغب في قضاء بعض الوقت معهم في إجازة شهر العسل . 


أشارت الشابة إلى أن زوجها من الأشخاص الخجولة، فلم يرفض طلب والده ووافق أن يشاركهم  إجازة شهر العسل إلا ان العروس كانت في حالة غضب شديدة بسبب  تلك المفاجأة التي وصفتها بالمفاجأة " الغير سارة" . 


جدير بالذكر ان العروس قامت بالتخطيط سريعا للفرار من تلك الورطة التي وقعت فيها هي و زوجها، و اخبرا والده أنهما سيقوما بالسفر مرة آخرى إلى المكسيك لأنهم كانوا بالفعل سيسافرون عقب نهاية أيام شهر العسل لإستكماله في مكان آخر . 
 

عروس صدمة سفر شهر العسل مراسم الزفاف

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