حسام حسني عن رأيه في المهرجانات: مفيش شكل موسيقي بالاسم ده.. فيديو

حل المطرب حسام حسني، ضيفا على أبلة فاهيتا، ببرنامج "أبلة فاهيتا"، والمُذاع عبر فضائية "أون إي".

وكشف "حسام حسني"، عن رأيه في المهرجانات، قائلا: "مفيش حاجه اسمها غنوة مهرجان.. هما سموها كدا لأن كان فيه مطرب أو اتنين أوأكثر بيغنوا الغنوة علشان كدا سموه مهرجان".

وأضاف: "مفيش شكل موسيقي اسمه مهرجان"، وعن غيابه خلال الفترة الأخيرة، قال: " "كنت مشغول في الدراسات العليا أحضر للدكتوراه".

وأشار: "دخلت في موضوع الجواز والخلفة في البداية ومكنش فيه وقت للماجستير والدكتوراة"، لافتا: "عامل الدكتوارة عن موضوع شيق جدا أتكلم فيه عن الغنوة المصرية، والظواهر الغنائية الجديدة التي دخلت مجتمعنا خلال السنوات الأخيرة".

