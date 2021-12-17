أحمد صالح: كنت مرشحا للتواجد في جهاز كارتيرون

كشف أحمد صالح نجم النادي الزمالك السابق، أن بشكر مجلس الإدارة واللجنة الفنية في قطاع الناشئين لترشيحه ضمن اللجنة الفنية القطاع لكنه لديه طموح أكبر اللجنة الفنية ورغبته أن يكون مدربًا .

وتابع صالح في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "كنت مرشح للتواجد ضمن الجهاز الفني لكارتيرون، لكن أي حد يكون موجود في النادي واتمنى التوفيق لمدحت عبدالهادي وأمير عزمي مجاهد ويكون في توافق مع كارتيرون".

وواصل صالح: "يجب تواجد مدرب مصري مساعد لكارتيرون يفيد الفريق فنيًا وأزمات كارتيرون مع الزمالك مستمرة منذ الإدارة السابقة، ومن الغريب عدم رغبته التعاقد مع مدرب عام، وكان لابد من تواجد عناصر في الجهاز الفني للزمالك منذ فترة طويلة، أداء كارتيرون مع الزمالك هذا الموسم مختلف عن الموسم الماضي".