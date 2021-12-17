حساب الدوري الإنجليزي الرسمي يخطئ في عدد أهداف محمد صلاح

نشر الحساب الرسمي منذ قليل للدوري الإنجليزي هدافين المسابقة، والتي يتربع على رأسها الدولي المصري محمد صلاح

وأخطأ الحساب الرسمي في عدد أهداف محمد صلاح حيث كتبوا أنه وصل لـ14 هدف والتصحيح أنها 15 مع هدفه الاخير.

وشارك محمد صلاح في 74 دقيقة أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.



وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني أمام في الدقيقة 25، مساهما في قلب تأخر فريقه إلى فوز بنتيجة 2-1.

ورفع ليفربول رصيده إلى 40 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما تعادل تشيلسي مع إيفرتون ليحتل المركز الثالث بـ37 نقطة.