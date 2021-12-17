الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر للدوحة لمواجهة الرجاء المغربي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته صباح اليوم بإستاد مختار التتش قبل أن يغادر إلي الدوحة عصراً.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي لشرح خريطة الإعداد للمرحلة المقبلة.

وكان الفريق الأحمر قد خاض مباراتين وديتين خلال الأيام القليلة الماضية حيث تعادل مع طلائع الجيش 1-1 بإستاد جهاز الرياضة العسكري، ثم فاز على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.