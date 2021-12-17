الأهلي يغادر إلى الدوحة اليوم للدخول في معسكر مغلق إستعداداً للسوبر الأفريقي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم في طريقها الي العاصمة القطرية الدوحة للدخول في معسكر مغلق مبكر هناك إستعداداً لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي المقرر لها الأربعاء المقبل علي لقب كأس السوبر الأفريقي.

ويترأس بعثة الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي ويرافقه بعض أعضاء المجلس من بينهم طارق قنديل .

ويخوض الفريق الأحمر مرانه الأخيرة صباح اليوم بإستاد مختار التتش ثم يتناول اللاعبين والجهاز الفني وجبة الغذاء ث يتحركوا إلي مطار القاهرة لإستقلال الطائرة الخاصة التي ستطير الي قطر عصر اليوم.

وأنهي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة كافة الأمور الخاصة بحجز الفندق في قطر وملاعب التدريب حتي يدخل أجواء مباراة السوبر نفسها بعد غد الأحد.

وكان الفريق الأحمر قد خاض مباراتين وديتين خلال الأيام القليلة الماضية حيث تعادل مع طلائع الجيش 1-1 بإستاد جهاز الرياضة العسكري، ثم فاز على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.