مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 - 12 -2021 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم بشكل يومي، وتقام اليوم الجمعة 17 - 12 - 2021، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها مباريات الدوري الايطالي
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ ضد فولفسبورج – 9.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
لاتسيو ضد جنوي – 7.30 مساء - DAZN 1HD Italia
ساليرنيتانا ضد إنتر ميلان – 9.45 مساء - DAZN 1HD Italia
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
سيلتا فيجو ضد إسبانيول – 10 مساء - beIN Sports Fr 8 HD max
مواعيد مباريات الدوري التركي
جيرسونسبو ضد إلتاي – 7 مساء