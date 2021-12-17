مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 - 12 -2021 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم بشكل يومي، وتقام اليوم الجمعة 17 - 12 - 2021، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، في مقدمتها مباريات الدوري الايطالي

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بايرن ميونخ ضد فولفسبورج – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



لاتسيو ضد جنوي – 7.30 مساء - DAZN 1HD Italia

ساليرنيتانا ضد إنتر ميلان – 9.45 مساء - DAZN 1HD Italia

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



سيلتا فيجو ضد إسبانيول – 10 مساء - beIN Sports Fr 8 HD max

مواعيد مباريات الدوري التركي



جيرسونسبو ضد إلتاي – 7 مساء