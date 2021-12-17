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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. عقد أوباما يفجر أزمة كبرى بين لاعبي الزمالك.. قيمة مكافأة منتخب مصر حال الفوز على قطر

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة، سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

عقد أوباما يفجر أزمة كبرى بين لاعبي الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس " على فضائية etc   أن تسريب عقد أوباما تسبب في أزمة كبيرة بين لاعبي الزمالك وخاصة الذين سيجددون عقودهم في المرحلة القادمة، بعد حصول اللاعب على 11 مليون جنيه مقدم تعاقد، ما جعل زملائه يطالبون المعاملة بالمثل.

كأس العرب.. تعرف على قيمة مكافأة منتخب مصر حال الفوز على قطر

أصبح منتخب مصر الأول لكرة القدم على موعد مع الحصول على مكافأة مالية كبيرة حال الفوز على قطر غدا السبت فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العرب .
 

بعد فسخ عقده مع الأهلي.. شوبير يكشف خطوة آجاي المقبلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي السابق موقف اللاعب بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع القلعلة الحمراء.

حساب الدوري الإنجليزي الرسمي يخطئ في عدد أهداف محمد صلاح

نشر الحساب الرسمي منذ قليل للدوري الإنجليزي هدافين المسابقة، والتي يتربع على رأسها الدولي المصري محمد صلاح

كلوب يوضح سبب تبديل صلاح المبكر أمام نيوكاسل

علق يورجن كلوب مدرب ليفربول على الفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

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