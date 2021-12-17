أخبار الرياضة.. عقد أوباما يفجر أزمة كبرى بين لاعبي الزمالك.. قيمة مكافأة منتخب مصر حال الفوز على قطر

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة، سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس " على فضائية etc أن تسريب عقد أوباما تسبب في أزمة كبيرة بين لاعبي الزمالك وخاصة الذين سيجددون عقودهم في المرحلة القادمة، بعد حصول اللاعب على 11 مليون جنيه مقدم تعاقد، ما جعل زملائه يطالبون المعاملة بالمثل.

أصبح منتخب مصر الأول لكرة القدم على موعد مع الحصول على مكافأة مالية كبيرة حال الفوز على قطر غدا السبت فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العرب .



كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي السابق موقف اللاعب بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع القلعلة الحمراء.

نشر الحساب الرسمي منذ قليل للدوري الإنجليزي هدافين المسابقة، والتي يتربع على رأسها الدولي المصري محمد صلاح

علق يورجن كلوب مدرب ليفربول على الفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.