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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

دايما عظيمة يا بلادنا.. صباح البلد يعلق على زيارة أبطال قادرون باختلاف بالكلية الحربية

صدى البلد

علقت الإعلامية نهاد سمير، على زيارة أبطال قادرون باختلاف إلى الكلية الحربية، قائلة: الدولة المصرية تبهر المواطنين يوميا بكل ما تقدمه من إنجازات في الفكر والمنهج الإنساني في التعامل مع المواطن المصري".


وأضافت الإعلامية لميس سلامة، أن ما تقدمه الدولة لأبطال قادرون باختلاف ستظل في أذهانهم طويلا، متابعة:" احتفالات مش هتتنسي".


وأردفت: "دايما عظيمة يا بلادنا بـ ولادك وشعبك وقيادتك..تحيا مصر".


واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرا ولقطات من الزيارة التي نظمتها القوات المسلحة، لأبطال قادرون باختلاف من "ذوي الهمم"، إلى الكلية الحربية، وسط استقبال حافل لهم.

 

أقيم لأبطال قادرون باختلاف، عرض عسكرى من طلاب الكلية الحربية، فور وصولهم، كما شاركوا فى يوم كامل داخل سور الكلية الحربية، تعرفوا خلالها على أنشطة الكلية الحربية والتدريبات العسكرية الخاصة بالطلاب.

 

أبطال قادرون باختلاف الكلية الحربية قادرون باختلاف القوات المسلحة اخبار التوك شو

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