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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات قوية فى مجموعة القاهرة بالقسم الثاني.. اليوم

زد
زد

تنطلق في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة، 8 مباريات في إطار الأسبوع الحادى عشر من منافسات المجموعة الأولى التى تضم أندية القاهرة، حيث يستضيف زد صاحب الصدارة برصيد 24 نقطة، فريق بتروجت صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة،ويلعب بورتو السويس مع السكة الحديد، والداخلية مع السويس ، والترسانة مع الاتصالات ، وبلبيس مع القناة ، وبنها مع النصر ، والإنتاج الحربى مع بورفؤاد.

زد مع بتروجيت مباراة نارية يسعى خلالها الفريقان لحصد الثلاثة نقاط، ويأمل زد في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والابتعاد بالصدارة، في المقابل يحاول بتروجت التقدم في جدول المجموعة وتقليص الفارق مع زد إلى 3 نقاط.

وفى مباراة ثانية يستقبل فريق بورتو صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة، فريق السكة الحديد صاحب المركز الثامن برصيد 15 نقطة، ويسعى بورتو إلى استغلال عامل الأرض في تحقيق الفوز أمام السكة الذى يمنى النفس بتحقيق الفوز والاقتراب من فرق المقدمة.

ويستضيف نادى الداخلية صاحب المركز الثانى برصيد 19 نقطة، فريق السويس صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة، في مباراة قوية قد تشهد تبادل المراكز حال فوز السويس، أو يواصل الداخلية الزحف نحو القمة خلف زد.

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ويحل نادى الترسانة ضيفا على الاتصالات في مباراة بـ6 نقاط، حيث يحتل الاتصالات المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يأتي فريق الترسانة بالمركز التاسع برصيد 14 نقطة، ويأمل كلا الفريقين في تحقيق الثلاث نقاط.

وفى مباريات أخرى، يلتقى نادى بلبيس صاحب المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط مع فريق القناة صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة، ويواجه فريق بنها صاحب المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط مع النصر صاحب المركز الثانى عشر برصيد 9 نقاط، ويصطدم المريخ صاحب المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بوادى دجلة صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة، وفى آخر المباريات يلتقى الإنتاج الحربى صاحب المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط مع بور فؤاد صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط.
 

وادي دجلة الداخلية الانتاج الحربى بتروجيت القسم الثاني مجموعة القاهرة

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