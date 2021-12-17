مناقشة الخطة الاستراتيجية القومية للسكان بالأقصر

عقد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اجتماعاً مع اللجنة التنسيقية بالمجلس القومي للسكان بالمحافظة بحضور نشأت سعيد مديرعام المجلس القومي للسكان بالأقصر ووفد من المجلس ومسؤولي السكان بالمديريات.



وناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع ما تم تنفيذه في الخطة السكانية لعام 2021 طبقا لاهداف الخطة الاستراتيجية القومية للسكان لتنمية المجتمع من خلال توحيد منظومة العمل وفقًا لأولويات وحاجات المحافظة.



كما تطرق الاجتماع إلي الأنشطة والجهود المبذولة التي ساهمت في تحقيق مركز متقدم للمحافظة طبقا لمؤشرات انخفاض أعداد المواليد والوفيات بالأقصر.



كما تم استعراض ما تم إنجازه من أنشطة الخطة السكانية السنوية للجهات في مجال السكان وتنظيم الأسرة والخطة المستقبلية للمجلس.



وأكد نائب المحافظ اهمية تحليل مؤشرات ونتائج محافظة الاقصر التي تسير مع الاستراتيجية القومية للسكان 2030 واهداف التنمية المستدامة مشيرا الي اهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والاهتمام بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع المستوي الاقتصادي للأسر في القري والريف تنفيذاً لأهداف مبادرة حياة كريمة.

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