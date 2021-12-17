عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناقشة الخطة الاستراتيجية القومية للسكان بالأقصر

صدى البلد

عقد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اجتماعاً مع  اللجنة التنسيقية بالمجلس القومي  للسكان بالمحافظة بحضور نشأت سعيد مديرعام  المجلس القومي للسكان بالأقصر ووفد من المجلس ومسؤولي السكان بالمديريات.


وناقش نائب المحافظ  خلال الاجتماع ما تم تنفيذه في الخطة السكانية  لعام 2021   طبقا لاهداف الخطة الاستراتيجية القومية للسكان لتنمية المجتمع من خلال توحيد منظومة العمل وفقًا لأولويات وحاجات المحافظة.

جامعة الأقصر تنهي استعداداتها لانطلاق بطولة الجامعات الأولى لكرة القدم الخماسية|صور

حملة لإزالة مخالفتين في المهد بمدينة الأقصر.. صور


كما تطرق الاجتماع إلي الأنشطة والجهود المبذولة التي ساهمت في تحقيق مركز متقدم للمحافظة طبقا لمؤشرات انخفاض أعداد المواليد والوفيات بالأقصر.


كما تم استعراض ما تم إنجازه من أنشطة الخطة السكانية السنوية للجهات في مجال السكان وتنظيم الأسرة والخطة المستقبلية للمجلس.


وأكد نائب المحافظ  اهمية تحليل مؤشرات ونتائج محافظة الاقصر التي تسير مع الاستراتيجية القومية للسكان  2030  واهداف التنمية المستدامة  مشيرا الي اهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والاهتمام بتشجيع  المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع المستوي الاقتصادي للأسر في القري والريف تنفيذاً لأهداف مبادرة  حياة كريمة.

IMG-20211217-WA0007
IMG-20211217-WA0007
IMG-20211217-WA0008
IMG-20211217-WA0008
IMG-20211217-WA0002
IMG-20211217-WA0002
IMG-20211217-WA0004
IMG-20211217-WA0004
IMG-20211217-WA0006
IMG-20211217-WA0006
IMG-20211217-WA0005
IMG-20211217-WA0005
جامعه الأقصر محافظة الاقصر حملة مبادرة حياة كريمة عام 2021 محافظ الأقصر اجتماع مدينة الأقصر أهداف التنمية المستدامة المجلس القومي للسكان

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة: اتكلم عربي تهدف للحفاظ على الهوية وربط أبناءنا بوطنهم

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه..عقوبة سرقة خدمة الإنترنت

حكم تارك صلاة الجمعة بسبب النوم والعمل.. احذر أن يطبع الله على قلبك

بسبب المعلمين.. نائب وزير التعليم يجتمع بمديري المديريات والإدارات الثلاثاء

تسريبات تكشف حصول هاتف OnePlus 10 Pro الرائد على أفضل كاميرا سيلفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-12-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هولاند يحمي حبيبته.. لماذا اكتسح سبايدر مان ايرادات إيطاليا وكامل العدد في مصر لأسابيع؟

غنى مع مواهب جديدة والتقط السيلفي مع الجمهور وعزف ورقص على طريقة مايكل جاكسون.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

حكاية السهرة.. أشهر "خطافة رجالة".. من هي أول ممثلة مسيحية دفنت في البقيع؟

مدحت صالح يشعل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي

فيديو

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

بعد إقرارها رسميا.. تعرف على موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "فيديو"

ستؤثر على الاتصالات .. فاروق الباز يحذر من عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ