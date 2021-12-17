هل الوراثة تلعب دورها في زيادة نسبة الكوليسترول؟.. استشاري تجيب

قالت الدكتورة منى عبد المطلب ، استشاري التغذية العلاجية، إن الكوليسترول مكون مهم من مكونات المواد بالجسم ، وهو مسؤول عن تصنيع هرمونات هامة جدا ، وفيتامينات مهمة مصل فيتامين " د " .

وأضافت الدكتورة منى عبد المطلب ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن جسم الإنسان يحتاج للكوليسترول لتسير الوظائف الحيوية بالجسم ، موضحة أن الجسم مسؤول عن تصنيع الكوليسترول وأحيانا تكون زيادته بالجسم سببها وراثي وليست لها علاقة بنوعية الأطعمة .

وأشارت " عبد المطلب " إلى أن هناك علامات ظاهرية تدل على زيادة نسبة الكوليسترول بالدم ، ومنها الزوائد الموجودة تحت العين ، وعلامات طبية بقرنية العين ، وعلامات غير ظاهرية مثل الضغط ووجع الصدر .

وتابعت " عبد المطلب " أن المكسرات من ضمن مصادر الكوليسترول ، وكذلك التفاح والشوفان .