مدير مساجد الأوقاف: لما تلاقي عيب أو رذيلة استرها

قال محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إن الله تعالى كرم الإنسان وأمره بالستر، موضحا أن الاحتماء واللجوء إلى الله أفضل ستر، مستشهدا بقول الله تعالى "يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ".

وأضاف "محمد كيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن الله عز وجل امرنا بستر العورة والسوءة والعيوب، والإسلام ضرب أفضل المثل في الستر.



واستطرد: “الإسلام يدعو الفرد بالتحلي بالصبر ومنع نشر القبائح والفساد، والستر من أفضل خلق الإسلام”.

وأردف: "ستر العيوب من أهم الأخلاق التي يجب أن نتحلى بها في زمنا الحالي، خاصة بعد انتشار وسائل التكنولوجيا والتواصل، متابعا: "لما تلاقي عيب أو رذيلة استرها".



