عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مساجد الأوقاف: لما تلاقي عيب أو رذيلة استرها

محمد عيد كيلاني مدير
محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف

قال محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إن الله تعالى كرم الإنسان وأمره بالستر، موضحا أن الاحتماء واللجوء إلى الله أفضل ستر، مستشهدا بقول الله تعالى "يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ".

 

وأضاف "محمد كيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن الله عز وجل امرنا بستر العورة والسوءة والعيوب، والإسلام ضرب أفضل المثل في الستر.


واستطرد: “الإسلام يدعو الفرد بالتحلي بالصبر ومنع نشر القبائح والفساد، والستر من أفضل خلق الإسلام”.

 

وأردف: "ستر العيوب من أهم الأخلاق التي يجب أن نتحلى بها في زمنا الحالي، خاصة بعد انتشار وسائل التكنولوجيا والتواصل، متابعا: "لما تلاقي عيب أو رذيلة استرها".

 

وزارة الأوقاف الستر نشر القبائح ستر العيوب اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

الأكثر انتشاراً واستخداماً.. قصة اختيار 18 ديسمبر يوما عالميا للغة العربية

الضحك والصراخ والتسوق.. أمور محرمة على شعب كوريا الشمالية طوال شهر ديسمبر

أول تعاون مع كين بلوك.. أودي تكشف عن "كواترو هونيترون" للسباقات

الزراعة: مكافحة سوسة النخيل في منطقة المغرة بالتعاون مع شركة الريف المصري

اليوم العالمي للغة العربية.. مشروع قانون لتعريب مؤسسات الدولة وغرامة للمخالفين

هل ينتقل لـ الأهلي؟.. يوسف بلايلي يعلن وجهته المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هولاند يحمي حبيبته.. لماذا اكتسح سبايدر مان ايرادات إيطاليا وكامل العدد في مصر لأسابيع؟

غنى مع مواهب جديدة والتقط السيلفي مع الجمهور وعزف ورقص على طريقة مايكل جاكسون.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

حكاية السهرة.. أشهر "خطافة رجالة".. من هي أول ممثلة مسيحية دفنت في البقيع؟

مدحت صالح يشعل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي

فيديو

فيديو جراف.. لماذا استبعد الفيفا صلاح ومحرز وحكيمي من تشكيلة The Best ؟

فيديوجراف| 10 سم.. أمريكي يتفوق على سيدة في سعة فمه ويدخل جينيس

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ