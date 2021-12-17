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القاهرة تجري دراسة علمية شاملة لكل مواقف السيارات.. وضع رؤية شاملة لتطوير المواقف الحالية.. ومحافظ القاهرة: لدينا 10 آلاف ميكروباص تعمل بمواقف عشوائية وخطة لتخفيف التكدس

صدى البلد

* دراسة إمكانية إقامة مواقف جديدة لتتواكب مع التطوير الشامل

*الاستفادة من إمكانات الأجهزة المعاونة المختلفة لتحقيق رضاء المواطن

شدد  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة عمل دراسة علمية شاملة لكل مواقف السيارات بالعاصمة وحركة تردد السيارات عليها ومدى تكدس الخطوط ، وخطوط السير، وعدد السيارات المتمركزة بها لتحقيق التواصل مع باقي خدمات النقل العام التي تقدمها المحافظة ووسائل المواصلات الأخرى كمترو الأنفاق بما يدعم منظومة النقل الجماعي بالمحافظة. 


جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحصر المواقف الرسمية والعشوائية على مستوى محافظة القاهرة ووضع رؤية شاملة لتطوير المواقف الحالية مع دراسة إمكانية إقامة مواقف جديدة لتتواكب مع التطوير الشامل بالمحاور داخل القاهرة فى اطار الرؤية الشاملة للدولة لتخفيف التكدس المرورى بشوارع العاصمة .


شهد اللقاء نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثل الإدارة العامة لمرور القاهرة ، ومديرى مشروعى الساحات والسيرفيس ، وتخطيط المرور. 

وأكد محافظ القاهرة ضرورة الاستفادة الكاملة من كل الإمكانات المتوفرة لدى الأجهزة المعاونة المختلفة لتحقيق رضاء المواطن وتقديم خدمة افضل له مشيرًا إلى أن الدراسات التنفيذية ستكون مرحلية مع وضع رؤية شاملة لأعمال التطوير مطالبًا بتوفير  أماكن لانتظار سيارات التاكسي بجانب الميكروباص فى المواقف .


وذكر ممثل الإدارة العامة لمرور القاهرة أن العاصمة بها ١٣ موقف رسمى تخدم ما يقارب ١٨ خط باجمالي ١٣ ألف مركبة ميكروباص مرخصة ، كما يوجد ما يقارب ١٠ آلاف ميكروباص تعمل بمواقف عشوائية ظهرت نتيجة للطلب المتزايد من المواطنين عليها .

وعلى جانب اخر، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المراكز التكنولوجية الجديدة الـ 16 التي تم إنشاءها بالأحياء لخدمة المواطنين تمت إقامتها بالتعاون مع وزارة التخطيط في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة.

وأضاف محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، أن وزارة التخطيط تتعاون مع المحافظة فى دعم المراكز التكنولوجية بالأجهزة والمعدات وتدريب الموظفين على الحاسب الآلي، بالإضافة إلى  تدريب الإدارات كلاً فيما يخصه على التطبيقات، وكذلك الإشراف على إدخال ملفات المواطنين وبيانات الرخص، مشيرا إلى أنه جار دعم الأحياء الباقية بالمراكز المميكنة.

وأوضح المحافظ إنه يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات ، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

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