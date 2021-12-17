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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب دولة فلسطين: ندرك أهمية التعاون الدولي في سبيل مكافحة الفساد| فيديو

مؤتمر مكافحة الفساد
مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ

أكد مندوب دولة فلسطين ، إن الدولة تسعى لتنفيذ  أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وتدرك أهمية التعاون الدولي في سبيل مكافحة الفساد .

وأضاف مندوب دولة فلسطين ، خلال كلمته بمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن فلسطين تسعى منذ توليها منصب مراقب بالأمم المتحدة للانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية ؛ إيمانا منها بالتزامها الثابت في الجهود الدولية على كافة الأصعدة .

وأشار إلى أن دولة فلسطين تلتزم بالكامل بالمعايير الدولية للشفافية ومكافحة الفساد ، وذلك من خلال مشاركتها في مؤتمرات الأمم المتحدة ، لمكافحة الهاربين من العدالة .

وفي سياق متصل ،  بحث مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي خالد عبدالرحمن، مع القاضى علاء جواد رئيس هيئة النزاهة في العراق سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة ومنع الفساد.


واتفق الجانبان -خلال لقائهما اليوم الخميس الذي عقد على هامش أعمال اليوم الرابع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بمدينة شرم الشيخ- على تبادل الخبراء والخبرات في مجال التوعية بالمخاطر والتدريب فى المجالات المرتبطة.

مندوب دولة فلسطين مكافحة الفساد فلسطين توك شو

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