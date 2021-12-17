أنا مكمل.. المنشدة حورية برعي تقدم قصيدة خاصة للرئيس السيسي

قالت حورية برعي، الطالبة بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، إنها بدأت في الإنشاد الديني منذ عمر السادسة، ووالدتها كان لها الفضل في تنمية موهبة الإنشاد.

وأضافت "حورية" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها توازن وتوافق بين الدراسة و موهبة الإنشاد وعملها، متابعة: الفترة القادمة ستقدم أنشودة عالمية مع منشدة أندونيسية.

وأردفت: "انتهيت من حفظ القرآن الكريم وأنا بعمر الـ12، ووالدتي هي من قامت بمساعدتي في حفظ القرآن الكريم".



وقدمت قصيدة خاصة بعنوان "أنا مكمل مع سبعك اللي طبعه من طبعك" للرئيس السيسي، تعبر من خلالها عن تقديرها ودعمها للرئيس السيسي وجهوده.



