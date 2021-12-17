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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الفنان العالمي راسل بيترز: كنت مفلسا أول 35 سنة من عمري.. فيديو

راسل بيترز
راسل بيترز

حل  نجم الستاند اب كوميدي "راسل بيترز" في لقاء حصري ببرنامج " صباح الخير يامصر " والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية " ، حيث كشف خلال حواره عن أشهر المواقف والحكايات التي نالت إعجاب الجمهور .

 

نصح الممثل العالمي راسل بيترز النجوم الصاعدة في مجال العروض الكوميدية: "لأي شخص يقدم عروضا كوميدية اعمل ده كأن الكوميديا هي اللي بتناديك مش انت اللي بتروح لها، بالرغم من إني كنت دائمًا معجب بالكوميديا عمري ما قلت أنا سأقدم كوميديا، الكوميديا هي اللي وصلت لي وفكرت إني أجربها بدون خطط مسبقة وبدون رغبة كبيرة لأكون ثري، أنا كنت فقير لمدة طويلة جدًا، أول 35 سنة من عمري كنت مفلس".


وتابع: "تحت الطبقة المتوسطة بكتير.. أحيانًا كتير بشوف المباني البسيطة وبقول كان ممكن أفضل هنا طول حياتي".  


و أجاب الممثل العالمي راسل بيترز، على سؤال "هل كنت مهرج الفصل أم الطفل المضحك؟"، قائلًا :"لأ مهرج الفصل هو الشخص المزعج  فمثلًا لو أنا وأنتي في الفصل مع بعض والمهرج بيعمل إزعاجأنا هخليكي تضحكي عليه هو وهنكون بنضحك أنا وإنتي لكن باقي الفصل هيكون بيضحك عليه لأنه بيكون مشهور لكن أنا وإنتي هنكون بنضحك الضحك الحقيقي لأن اللي بنقوله حقيقي مضحك".
 

و قال راسل بيترز: "أفضل شيء نجاحي على ما أعتقد وأسوأ شىء بعدي عن عائلتي لأني محتاج أحافظ على النجاح وعاوزهم يعيشوا في مستوى معين، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي السفر والعمل".


 

مصر ستاند اب ستاند أب كوميدى راسل بيترز أخبارتوك شو

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