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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعلام الأمم المتحدة: إطلاق مبادرة عالمية جديدة من خلال مؤتمر شرم الشيخ

صدى البلد

تحدث مركز الأمم المتحدة للإعلام، عن دور الفساد في التأثير على مستقبل الشباب، ومدى تأثيره على وصول الرعاية الصحية والتعليم لهم.

 

وقال المركز، إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سيطلق من خلال مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في شرم الشيخ، مبادرةً عالميةً جديدة تركّز على تعليم الشباب تحت مسمى GRACE.

 

وتهدف المبادرة الجديدة إلي تمكين الجيل القادم من التصرف بنزاهة وأن يكون أقل تسامحًا مع ⁧‫الفساد‬⁩ والممارسات غير الأخلاقية.

 

ومبادرة GRACE، المورد العالمي للتعليم لمكافحة الفساد وتمكين الشباب، ستساعد الدول الأعضاء على دمج مكافحة الفساد والنزاهة والأخلاق في مناهج التعليم الوطنية للمدارس الابتدائية والثانوية وستعزّز التدريس والبحث على المستوى الجامعي في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمدارس الصيفية لمكافحة الفساد من خلال إعطاء منح للطلاب ووضع برنامج زمالة عالمي لمكافحة الفساد وستنشئ مجلسًا استشاريًا للشباب يتألّف من سفراء شباب لتمكين هذه الفئة العمرية من عرض وجهات نظرهم وآرائهم حول طرق معالجة الفساد.

 

وتستند مبادرة GRACE إلى المشاريع السابقة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التعليم من أجل العدالة (E4J)، والتي سعت إلى منع الجريمة وتعزيز ثقافة احترام القانون من خلال الأنشطة التعليمية المصمّمة للمستويات الابتدائية والثانوية والجامعية والمبادرة الأكاديمية لمكافحة الفساد.

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