حياة كريمة بأسيوط: جميع المشروعات بالمحافظة مرضية لاحتياجات المواطنين.. فيديو

قال المهندس مينا إبراهيم، المنسق العام لمبادرة "حياة كريمة" في محافظة أسيوط، إن المبادرة تعمل في عدد كبير من القرى في جميع المجالات الخاصة بالمبادرة سواء مجمعات حكومية أو زراعية أو صرف صحي أو وصلات مياه وطرق.

وأضاف المهندس مينا إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " المبادرة"، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، نعمل على كافة المجالات بنسب تنفذي جيدة جدا، وعدد المجمعات الخدمية فقط وصلت لـ 35 مجمعا خدميا، ومثلهم للخدمات الزراعية.

وتابع "إبراهيم" أن المجمعات الخدمية توفر جميع أشكال الخدمات للمواطنين دون الحاجة للانتقال من محافظة لأخرى للحصول على الخدمة الحكومية.

ولفت "إبراهيم" إلى أن المبادرة تتواجد بصفة مستمرة مع الأهالي وتستمع لشكواهم، وأغلب المشروعات مرضية لاحتياجات المواطنين.

