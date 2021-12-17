الصلة بين الفساد وأشكال الجريمة.. انطلاق مناقشات اليوم الختامي لـ مؤتمر شرم الشيخ

انطلقت مناقشات اليوم الختامي في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية ‬⁩الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

ويركز اليوم الختامي للمؤتمر على تعزيز التعاون الدولي في ⁧‫مكافحة الفساد‬⁩ وتركز الفعاليات الخاصة على عدد من القضايا تتناول أوجه الصلة بين الفساد وأشكال الجريمة المختلفة وحرمان الفاسدين من الملاذات الآمنة.

واستعرضت مصر أمس الخميس جهودها في مجال التدابير الوقائية وذلك على النحو التالى:

- تضمن دستور جمهورية مصر العربية عام 2014 العديد من المواد التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ووضع متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

- إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي يتضمن تشكيلها كافة أجهزة إنفاذ القانون وكافة الوزارات المعنية وممثلين عن المجتمع المدنى و القطاع الخاص وتختص بتنفيذ إجراءات الحد من الفساد بالدولة.

- إصدار ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية وما تحقق منهما من نتائج إيجابية، حيث بلغت نسبة النجاح في تنفيذ المرحلة الحالية 85% من المستهدفات خلال عامي 2019 ، 2020.

- إصدار قانون الخدمة المدنية منظماً للأحكام التى تسرى على الوظيفة العامة ، والذى نص على أن تكفل الدولة حقوق الموظفين وحمايتهم، وحظر التمييز بينهم .

- إعداد وإصدار العديد من مدونات السلوك منها مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكذا إصدار دليل إرشادى لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص و ميثاق أخلاقى للطالب الجامعى، كما تم اعتماد مقرر دراسي إلزامي مفعل بكافة الجامعات المصرية بإسم"حقوق الإنسان ومكافحة الفساد" و أيضاً تم إعداد مدونة السلوك المهنى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.

- إصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والذي عالج العديد من التحديات.

- انتظام وزارة المالية بنشر الموازنة العامة وخطة المشتريات الحكومية على موقعها الإلكترونى.

- إعداد منظومة شاملة ربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة المصرية نحو تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي ، فضلاً عن إعداد ونشر دليل شامل لكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحتها على بوابة الحكومة المصرية.

- تنفيذ حملات إعلامية لتوعية المواطنين بمخاطر الفساد ولإحياء ضمير المجتمع والتأكيد على أن التغيير يبدأ من نفسك، وتوعية المواطنين ببعض الجرائم والعقوبات المقررة لها .

جانب من المؤتمر

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