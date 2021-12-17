الكشف على 1600 مواطن بالمجان في دمياط

محافظة دمياط

نفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية دقهلة بمركز الزرقا، استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، استكمالًا لسلسلة القوافل الطبية التى تنفذها المديرية مطلع ونهاية كل أسبوع..

وفى هذا السياق،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان بالإضافة إلى وحدة متخصصة للأشعة واخرى السونار، الى جانب تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القافلة المُنفذة بدقهلة تم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٦٢٤ مواطن، تم تحويل ١٥ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ ٤ حالات، هذا إلى جانب إجراء ٣٩٣ تحليل معملى، كما تم إجراء الأشعة لـ٤٠ حالة والكشف بالسونار على ٥٤ حالة.

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