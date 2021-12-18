برلمانية: تعديلات ضريبة القيمة المضافة تخلق مناخ استثماري جاذب وتخفض أسعارالبذور والدواجن

قالت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تمت الموافقة النهائية على قانون القيمة المضافة داخل المجلس ، باعتبار أن هذا القانون يقدم سلسلة من الاعفاءات الهامة التى من شأنها أن ترقى بمستوى الصناعة المحلية داخل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إن الاصلاح الضريبي التي تبنته القيادة السياسية يستهدف بصورة كبيرة إعطاء مزيد من الحوافز الضريبية المقررة علي المنتجين والمصنعين المحليين بما ينعكس علي زيادة فرص العمل والإنتاج وضبط الأسعار بالسوق المحلي.

وأشارت إلى أن قانون القيمة المضافة الجديد قدم مجموعة من الاعفاءات تدعم القطاع الصناعي والزراعي والصحي فى الدولة ، لافتة إلى أن إعفاء مدخلالت الأدوية بالقطاع الصحي ومشتقات الدم والأمصال ستسهم فى تطور منطومة صناعة الأدوية فى مصر ،كذلك إعفاء المنطقة الاقتصادية للتساوى فى المميزات مع المناطق الحرة والخاصة ،علاوة على إعفاء الأسمدة والبذور من شأنها أن تسهم فى انخفاض أسعار الدواجن .

وأكدت عضو خطة النواب أن الفترة القادمة بمثابة فترة جاذبة للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن تعديلات القيمة المضافة الجديدة تصب فى صالح المواطن المصري خاصة، والنهوض بالصناعة الوطنية داخل الجمهورية عامة.