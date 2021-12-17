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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

26 ألف.. تعرف على ماركة جاكيت شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أن أثارت الجدل الأسبوع الماضي وظهرت  هي حليقة الرأس حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب على مسرح "مهرجان أم الإمارات" في أبوظبي.

 

تألقت شيرين عبد الوهاب ، في أحدث ظهور لها بإطلالة كاجوال بسيطة للغاية، حيث ارتدت جاكيت أسود من دار الأزياء العالمية Miu miu وقد بلغ سعره 1697 دولار أمريكي أي ما يقرب من 26 ألف جنيه مصري.

 

واعتمدت شيرين عبد الوهاب، على بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.

من جانب آخر، أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا، أعلنت فيه انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، وجاء البيان كالتالي: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».

 

وتابع البيان: «وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، وأنها تكنّ كل الاحترام لحسام حبيب».

 

وأوضحت شيرين ، في بيانها: «إن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتى أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».

 

وأكدت شيرين عبد الوهاب، أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، وأنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها «مريم وهنا»، خصوصًا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربى.

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