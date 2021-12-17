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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر

بعثة الأهلي في مطار
بعثة الأهلي في مطار القاهرة

بدأت بعثة النادي الأهلي، قبل قليل، التوافد على مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر عصر اليوم الجمعة، إلى قطر على متن طائرة خاصة، لخوض بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربى.

وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بإنهاء إجراءات بعثة الأهلي عبر مطار 3 مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة، حيث تغادر البعثة في تمام الساعة الرابعة عصراً علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران متجهة إلى قطر.

وتسافر البعثة بدون تسعة لاعبين دوليين مشاركين حالياً ببطولة كأس العرب المقامة بقطر وتنتهى غد السبت وهم محمد الشناوى وأكرم توفيق وأيمن أشرف وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف مع منتخب مصر، كما تواجد الدولي التونسي على معلول والمغربي بدر بانون مع منتخبى بلديهما فى البطولة ذاتها.

ويخوض الأهلي السوبر الأفريقي باعتباره بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، فيما يدخل الرجاء المغربي السوبر بصفته بطل الكونفدرالية، واستعد المارد الأحمر لموقعة السوبر الافريقى من خلال خوض مباراتين وديتين حيث تعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق ثم واجه سموحة ضمن البرنامج المحدد من بيتسو موسيماني لتجهيز لاعبي الأهلي للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي، خشية من تأثر اللاعبين من طول فترة الابتعاد عن خوض مباريات رسمية بسبب توقف الدوري المصري لمشاركة منتخب مصر في كأس العرب.

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي 
بعثة الأهلي مطار القاهرة وزارة الطيران الأهلى بعثة النادي الأهلى

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