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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهلك الثروة الوطنية.. إعلام الأمم المتحدة: مؤتمر شرم الشيخ علامة فارقة عالميا ضد الفساد

صدى البلد

تحدث مركز الأمم المتحدة للإعلام، عن الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

ولفت المركز إلى أن إعادة الأصول المنهوبة مبدأ أساسي في اتفاقية ⁧‫مكافحة الفساد‬⁩ واسترداد تلك الأصول مهمّ بشكلٍ خاص للعديد من البلدان النامية حيث أهلك الفساد الثروة الوطنية.

 

ويعدّ مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في شرم الشيخ علامةً فارقة عالمية لتحسين التعاون الدولي ضدّ الفساد ومساعدة العالم على التعافي بنزاهة من الوباء.

 

وستدعم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الجهود المبذولة لاستعادة الأمانة العامة، وتمتين المؤسسات الفعالة، وتعزيز التنمية المستدامة، والتعافي بنزاهة من جائحة كوفيد-19 وضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

 

وللمرة الثانية ينعقد مؤتمر الدول الأطراف في إفريقيا، ومن المتوقع أن يشارك حوالي 2700 مشارك من الحكومات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر أو عبر الإنترنت.

 

كان هذا العام، 2021، عامًا بارزًا على صعيد العمل عالمياً لمكافحة الفساد ففي شهر يونيو، اجتمع العالم في الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNGASS)، وتمّ اعتماد إعلانٍ سياسيٍّ قوي لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد وتسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - الأداة العالمية الوحيدة الملزمة قانونًا ضدّ هذه الجريمة.

 

كل عامين، تجتمع الدول الأطراف في الاتفاقية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ومناقشة الكيفية التي يمكن بها للدول معالجة الفساد بشكلٍ أفضل. ومن بين الموضوعات التي ستناقش في الدورة التاسعة، الوقاية واسترداد الموجودات والتعاون الدولي، فضلاً عن قضايا الساعة مثل الملكية الفعلية وكيفية المضي قدماً في الالتزامات الواردة في الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد.

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