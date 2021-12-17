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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تسجل أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها اكتشفت أول إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور، شديد العدوى في مزرعة للبط جنوب غرب البلاد.

 

وقالت وزارة الزراعة الفرنسية إن "فرنسا اكتشفت فيروس إنفلونزا الطيور (اتش 5 إن 1) شديد العدوى في مزرعة للبط جنوب غرب البلاد".

 

وهذه هي الحالة الأولى من الموجة الحالية من المرض التي تصيب الجنوب الغربي، حيث أدت موجة سابقة من إنفلونزا الطيور في الشتاء الماضي إلى قتل أسراب البط.

 

وكانت وزارة الزراعة الفرنسية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها رصدت بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن بشمال البلاد، وهي الأولى منذ انتشار الوباء الشتاء الماضي.

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