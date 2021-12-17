وفاة شيخ كهنة إيبارشية الأقباط الأرثوذوكس بأسيوط

أعلنت إيبارشية أسيوط عن رحيل القمص مينا حنا شيخ كهنة إيبارشية أسيوط وكيل المطرانية عن عمرا يناهز 87 عاما.

وُلد القمص مينا القس حنا في قرية دير الزاوية بمحافظة أسيوط في يوم السادس عشر من شهر يونيه سنة 1934م، ونشأ متأثراً بعائلته الكهنوتية، وبتاريخ خدمة آباء أبائه في خدمة الكهنوت المقدس فسافر للقاهرة ليدرس العلوم اللاهوتية بالكلية الاكليريكية بالكاتدرائية المرقسية بكلوت بك.

حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية بالكلية الاكليريكية في بشنس 1672ش الموافق يونيه سنة 1956م في عهد قداسة البابا يوساب الثاني، وتخرج من هذه الكلية العريقة مُتعلماً علي أيدي أعظم علماء الكنيسة القبطية في ذلك العصر.

تمت رسامته قساً في يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر مارس سنة 1957م بيد الأنبا ميخائيل مطران أسيوط .

تمت ترقيته لدرجة القمصية في يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يونيه سنة 2016م بيد صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا يوأنس أسقف أسيوط و توابعها.

خدمته الكهنوتية:

بدأ خدمته سنة 1957م بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية العقال البحري مركز البداري وظلت خدمته بها مدة 3 سنوات.

ثم انتقل للخدمة بكنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بقرية الشامية مركز ساحل سليم سنة 1960م ولكن لصِغر حجم الكنيسة، وازدياد عدد الشعب قام بتأسيس كنيسة جديدة سنة 1964م لتلائم زيادة توسع الخدمة وتم الانتهاء من بنائها، وتدشينها على اسم السيدة العذراء مريم سنة 1966م بيد مثلث الرحمات القديس أنبا ميخائيل مطران أسيوط.

وفي سنة 1980م انتقل للخدمة بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط حتي رحل اليوم.

مناصبه الادارية:

• وكيلاً لمطرانية أسيوط من سنة1980م وحتى سنة2014م.

• مديراً لمعهد أنبا ميخائيل لدراسة الكتاب المقدس والتعليم المسيحي واستاذاً للاهوت

به منذ سنة 1987م حتي رقد في الرب.

• مديراً للمعهد العالي للدراسات القبطية بأسيوط (مؤسس حديثاً).

• سكرتيراً للمجلس الاكليريكي منذ سنة 1990م وحتى رحل اليوم.