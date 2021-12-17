لمواجهة كورونا.. مصادرة 97 شيشة من الكافيهات المخالفة في البحيرة

حملات مرورية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مصادرة ٩٧ شيشة من الكافيهات المخالفة في البحيرة

وفي نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن الآتي :-

- غلق محل تجاري بدون ترخيص وتحرير٩ محاضر عدم ارتداء كمامة بكوم حمادة

- رفع ٤١٨ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين عبارة عن ( ١٨٣ حالة بدمنهور - ٦٥ حالة بابوحمص - ٧٠ حالة بالدلنجات - ١٠٠ حالة بكفر الدوار).