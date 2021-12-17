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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"المعجزة" يستعرض شهادات المكتب الإقليمي للشرق الأوسط عن انتهاكات فترة حكم الإخوان|فيديو

هبة مزايف مديرة
هبة مزايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط

عرضت فضائية  " اكسترا نيوز " فيلما وثائقيا بعنوان "المعجزة " لرصد أهم إنجازات الدولة المصرية الجارية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الشهادات المؤسسية الحقوقية حول انتهاكات الإخوان في فترة حكم " الجماعة " .

وقالت هبة مزايف ، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية : " نظمت جماعة الأخوان زنزانة احتجاز صغيرة خارج بوابة القصر الرئاسي رقم 4 ، وانتهى بهم الأمر لاعتقال 24 من المتظاهرين واحتجازهم وتصويرهم ووضع هذا على محطات التليفزيون تابعة للإخوان ، قائلة عنهم : "  من يدفع لك ولماذا أنت هنا؟ .

وأردفت “ مزايف”  : أنهى ذلك أي دعم من المؤيدين أو مجتمع حقوق الإنسان للإخوان لأنه لم يكن من الممكن أن يتظاهر المعزول بعدم معرفة ما كان يحدث خارج بوابة 4 للقصر الرئاسي .

المعجزة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط حقوق الإنسان توك شو فضائية اكسترا نيوز

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