"المعجزة" يستعرض شهادات المكتب الإقليمي للشرق الأوسط عن انتهاكات فترة حكم الإخوان|فيديو

عرضت فضائية " اكسترا نيوز " فيلما وثائقيا بعنوان "المعجزة " لرصد أهم إنجازات الدولة المصرية الجارية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الشهادات المؤسسية الحقوقية حول انتهاكات الإخوان في فترة حكم " الجماعة " .

وقالت هبة مزايف ، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية : " نظمت جماعة الأخوان زنزانة احتجاز صغيرة خارج بوابة القصر الرئاسي رقم 4 ، وانتهى بهم الأمر لاعتقال 24 من المتظاهرين واحتجازهم وتصويرهم ووضع هذا على محطات التليفزيون تابعة للإخوان ، قائلة عنهم : " من يدفع لك ولماذا أنت هنا؟ .

وأردفت “ مزايف” : أنهى ذلك أي دعم من المؤيدين أو مجتمع حقوق الإنسان للإخوان لأنه لم يكن من الممكن أن يتظاهر المعزول بعدم معرفة ما كان يحدث خارج بوابة 4 للقصر الرئاسي .