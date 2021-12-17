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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ناقوس خطر.. دعاء سهيل: السمنة بوابة لكافة الأمراض

صدى البلد

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن السمنة بوابة لكافة الأمراض، وترتبط ارتباطا واضحا بالضغط المرتفع والسكر من النوع الثاني، مشددة على أن السكر والسمنة وجهان لعملة واحدة وكلاهما يؤثر على الآخر.


وأضافت دعاء سهيل، خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن مرض السمنة بمثابة ناقوس خطر يحذر المريض من إمكانية تعرضه للكثير من الأمراض، منظومة تتيح العديد من الكورسات العلاجية المناسبة لكل حالة.


وأوضحت أن الكورس العلاجي يختلف من شخص لآخر، كما أن المنظومة توفر كورس علاجي يعمل على سد الشهية ويحتوي على عوامل نحت للتخلص من البطن والدهون.


وفي تصريحات سابقة: قالت  دعاء سهيل خبيرة التغذية، إن تناول الوجبات الغذائية بكميات كبيرة وعدم تنظيم أوقات تناولها سبب رئيسى للإصابة بمرض السمنة التي تقود للإصابة بالأمراض النفسية.


وأضافت دعاء سهيل، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج “ست الستات” والمذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن مرضى السمنة ينفذون كافة مهامهم بكسل شديد ويمتنعون عن ممارسة الرياضة والتى تتطلب من الشخص جهدا شاقا وحركة.

 

دعاء سهيل السمنة السكر والسمنة الامراض النفسية اخبار التوك شو

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