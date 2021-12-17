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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

منتدى حقوق الإنسان بالتنسيقية يبدأ عمله بمبادرة مكافحة الإدمان

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأ منتدى حقوق الإنسان العمل والمشاركة في عدد من المبادرات داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تسعى لإيجاد حلول لبعض المشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري.

ويعمل المنتدى حاليا على مبادرة مكافحة الإدمان، حيث يسعى المشاركون في المبادرة عبر الشقين التشريعي والتنفيذي لإيجاد حلول مبتكرة من شأنها الحد من ظاهرة الإدمان وانتشار المخدرات، ودمج المتعافين في المجتمع وإعادة تأهيلهم لاستعادة حياتهم كمواطنين صالحين ومنتجين.

ويستهدف المشاركون في المبادرة تنفيذ وعقد عدد من الصالونات والحملات والفعاليات في هذا الشأن للوصول لحلول ناجزة بالمشاركة مع المتخصصين وأعضاء مجلس النواب من أعضاء التنسيقية ومن خارجها بالإضافة إلى الشخصيات العامة والمهتمين بالأمر، فضلًا عن محاولة إيجاد الطريقة المثلى للدمج والتكامل بين مؤسسات الدولة ذات الصلة للخروج بأفضل النتائج.

كما يشارك أعضاء منتدى حقوق الإنسان أيضا بالتعاون مع منتديات أخرى بالتنسيقية في مبادرة محو الأمية بهدف تكثيف الجهود، لوضع مدى زمني للوصول إلى هدف (صفر – أمية).

تنسيقية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب مكافحة الإدمان حقوق الإنسان

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