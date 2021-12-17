"المعجزة" يرصد أزمة انقطاع الكهرباء خلال حكم الجماعة الإرهابية قبل عام 2014

استعرضت فضائية " اكسترا نيوز " تفاصيل أزمة انقطاع الكهرباء في قبل عام 2014 ، خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، خلال الفيلم الوثائقي "المعجزة".

وأوضح التقرير أن الدولة المصرية عزمت على تنفيذ خطط عاجلة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، كما واستطاعت مصر تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، حتى نجحت أن تحقق لأول مرة في تاريخها فائض في إنتاج الطاقة.

وشيدت الدولة المصرية محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في العديد من المدن مثل " بني سويف " والبرلس " والعاصمة الإدارية " ، كما أنشأت كما أنشأت محطة بمبان للطاقة الشمسية التي تعد الأكبر على مستوى العالم.