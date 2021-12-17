يعالج مشاكل البشرة والهالات السوداء.. دينا أبو السعود تعدد مزايا كريم بينكي|فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يعالج جميع مشاكل البشرة، نتيجة احتوائه على فيتامين سي ومستخلص التوت البري والشاي الأخضر وزبدة الشيا والكاكاو.

وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها ببرنامج “حياتك صحتك” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن كريم بينكي يعالج ويزيل الهالات السوداء، مشيرة إلى ان كريم بينكي مصرح من وزارة الصحة المصرية.



ولفتت إلى أنه يحتوي على مواد مقشرة، تعمل على إزالة التصبغات والخلايا الميتة.



وفي سياق آخر، أشارت إلى أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، وغني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

وذكرت "أبو السعود"، فى تصريحات سابقة، أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات وهناك توصيل لجميع المحافظات والاسعار في متناول الجميع.



