مش قادر يفهم.. ميدو يوجه رساله نارية لـ كيروش

وجه أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق رسالة لـ كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع “ تويتر ”.

وكتب ميدو: “كيروش مش قادر يفهم ان مفيش مجال لبناء جيل جديد احنا داخلين على كاس أمم لازم نلعب علشان نكسبها، وماتشين دعك علشان نوصل كاس عالم.. يا جماعة”.

وأضاف ميدو: "والنبي أبوس ايديكم حد يفهم الراجل ان الجمهور المصري مش هيقبل غير كده.. الكلام اللي بيقوله ده يقوله في موزمبيق او موريشيوس مش في مصر".



وقال الإعلامي أحمد حسام ميدو إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني لا يتولى قيادة فريق صغير كي يتحدث بهذه النغمة وكأنه لا أحد يفهم كرة القدم في مصر.



وأشار ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن مصر دولة كبيرة في كرة القدم داخل أفريقيا وليس منطقياً ألا يتحدث معه مسؤولو اتحاد الكرة في العديد من علامات الاستفهام مثل إشراك محمد شريف كجناح واللعب بمروان حمدي في مركز رأس الحربة.



وأوضح أنه لا يتحدث عن استبعاد طارق حامد لكونه زملكاوياً ولكن الأمر يجب تقييمه بشكل عام مؤكداً أنه ليس قاسياً على كيروش خاصة أن المنتخب الوطني لو استمر بهذه الحالة سيخسر بشكل كبير في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وأكد أن المنتخب الوطني لديه العديد من المشاكل الفنية ويجب حلها والحديث مع المدير الفني في هذه الجوانب من جانب اتحاد الكرة.