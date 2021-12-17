وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تحث المواطنين على الوحدة في ذكرى وفاة كيم سونج

خلال الذكرى السنوية، تم رفع الأعلام الوطنية في نصف الصاري في كوريا الشمالية، وأطلقت السيارات والسفن والقطارات أبواقها، وزار الناس في البلاد مجمع نصب مانسو هيل التذكاري في بيونج يانج لوضع الزهور والانحناء أمام التماثيل العملاقة لكيم جونغ - ايل ووالده كيم ايل سونج مؤسس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.



واحتفلت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المعروفة باسم كوريا الشمالية، يوم الجمعة 17 ديسمبر بالذكرى السنوية العاشرة لوفاة رئيس الدولة السابق كيم يونج إيل.



وفي منتصف النهار، وقف مواطنو البلاد صمتًا لمدة ثلاث دقائق حيث انحنى الملايين بشكل جماعي احترامًا للزعيم الراحل، وفقًا لأسوشيتد برس.



وتم إنزال الأعلام الوطنية في كوريا الشمالية إلى نصف الصاري وأطلقت السيارات والسفن والقطارات أبواقها.

وزار العديد من الكوريين الشماليين مجمع نصب مانسو هيل التذكاري في بيونج يانج لوضع الزهور والانحناء أمام التماثيل العملاقة لكيم جونغ إيل ووالده ومؤسس الدولة كيم إيل سونج.



كما أصدرت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية دعوة للمواطنين للوقوف موحدين خلف الرئيس الحالي لكوريا الشمالية ، نجل كيم جونغ إيل ، كيم جونغ أون.



وكتبت صحيفة رودنج سينمون الكورية: “يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز وحدتنا أحادية التفكير ... من خلال الوقوف متحدين خلف الرفيق المحترم كيم يونج أون”.



ومع استمرار كوريا الشمالية في تحمل ضغوط العقوبات الدولية والنضال للتعامل مع القضايا المتعلقة بوباء فيروس كورونا العالمي المستمر، ذكرت وكالة الأسوشيتد برس أن البلاد “لا تظهر أي علامات على عدم الاستقرار السياسي وأن قلة من الخبراء الخارجيين يشككون في قبضة كيم على السلطة”؟

وولد كيم يونج إيل في 16 فبراير 1942 ، وتولى منصب زعيم كوريا الشمالية في عام 1994 ، بعد وفاة رئيس الدولة السابق ووالده كيم إيل سونغ في نفس العام. حكم البلاد حتى وفاته في عام 2011 ، عندما خلفه ابنه كيم يونج أون.



وألف كيم يونج إيل عددًا من الكتب عن جوتشي ، أيديولوجية دولة كوريا الشمالية ، ويُنسب إليه الفضل في تأليف العديد من المسلسلات الأوبراية وتصميم النصب التذكاري الذي يبلغ ارتفاعه 70 مترًا والمعروف باسم برج جوتشي في بيونج يانج.